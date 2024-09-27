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Сегодня, 07:41

Квартальнов — о победе над «Куньлунем»: «Третий период солидно завершили, без нервотрепки»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:1).

«Думаю, что сыграли хороший матч, забили гол в большинстве. Третий период солидно завершили, без нервотрепки. Не дали сопернику сделать многое. Игра была интересная, равная. Где-то нам повезло, мы забили. У Пышкайло травма. Ждем его, день за днем может выйти.

Тирни найдем роль точно. Центральный нападающий, может играть на краю. Он только приехал, нужно понять его функциональное состояние. Даже не могу сказать, будет ли он играть в следующем матче. Очень важно, что он умеет играть на всех позициях. Человек с большим опытом, думаю, стрессоустойчивый", — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Динамо» набрало десять очков и переместилось на пятое место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на десятой строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Ред Стар» встретится в гостях со СКА, а «Динамо» примет «Северсталь». Оба противостояния пройдут 29 сентября.

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Куньлунь Ред Стар
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