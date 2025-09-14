Квартальнов — о победе над «Барысом»: «Начало было за соперником, «Динамо» приходилось непросто»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

«Концовка второго периода нам удалась, задел создали, «в раздевалку» гол забили. Но начало было за «Барысом», нам приходилось непросто. Большой вопрос, что мы не забили впятером против троих. Уже второй раз такое. У нас не было некоторых ведущих хоккеистов, но те люди, которые выходили, должны были реализовать», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Минское «Динамо» набрало 4 очка в трех матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Барыс» проиграл впервые в этом сезоне и находится на четвертом месте «Востока» с 4 очками.