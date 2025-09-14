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14 сентября 2025, 05:39

Квартальнов — о победе над «Барысом»: «Начало было за соперником, «Динамо» приходилось непросто»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

«Концовка второго периода нам удалась, задел создали, «в раздевалку» гол забили. Но начало было за «Барысом», нам приходилось непросто. Большой вопрос, что мы не забили впятером против троих. Уже второй раз такое. У нас не было некоторых ведущих хоккеистов, но те люди, которые выходили, должны были реализовать», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Минское «Динамо» набрало 4 очка в трех матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Барыс» проиграл впервые в этом сезоне и находится на четвертом месте «Востока» с 4 очками.

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Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
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1. Локомотив - Ак Барс
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5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
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1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
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2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
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5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
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4 - 3
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Динамо Мн - Ак Барс
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1. Динамо Мн - Ак Барс
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4 - 5
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
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0 - 4
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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4 - 1
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Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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5. Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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