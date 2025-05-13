Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера минского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов остается в клубе как минимум на год. В ближайшее время специалист подпишет новое соглашение с минчанами.

В сезоне-2024/25 «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило в серии «Трактору» со счетом 1-4.

Квартальнов возглавляет клуб из Минска с 2023 года. 59-летний специалист также является главным тренером сборной Белоруссии по хоккею.