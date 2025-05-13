Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

13 мая, 17:27

Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера минского «Динамо»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов остается в клубе как минимум на год. В ближайшее время специалист подпишет новое соглашение с минчанами.

В сезоне-2024/25 «Динамо» дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступило в серии «Трактору» со счетом 1-4.

Квартальнов возглавляет клуб из Минска с 2023 года. 59-летний специалист также является главным тренером сборной Белоруссии по хоккею.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Читайте также
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Популярное видео
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • 13 воін

    Задорнаў выдумляў фэйкі пра амерыканцаў і на гэтым спекуляваў, а Жванецкі пра наш быт іранізаваў!

    26.05.2025

  • За спорт!

    А за что нет? А Жванецкий чем лучше?

    24.05.2025

  • 13 воін

    а за што яго любіць????

    24.05.2025

  • За спорт!

    Задорнова не любишь?

    24.05.2025

  • 13 воін

    дзякуй, будзем імкнуцца!

    14.05.2025

  • За спорт!

    ладно, воин, желаю вам улучшить результат в следующем сезоне!

    14.05.2025

  • 13 воін

    а сэнс тады які????

    14.05.2025

  • За спорт!

    очень просто, неустойку выплатить

    14.05.2025

  • 13 воін

    а як яны яго маглі расторгнуць, калі ён аўтаматычна працягваўся????

    14.05.2025

  • За спорт!

    я и говорю, логично, что не расторгли, сезон неплохой вышел.

    14.05.2025

  • 13 воін

    у яго і так кантракт па схеме 1+1 быў падпісаны, аўтаматычна працягнуўся!

    14.05.2025

  • Alex.S

    Здесь как раз уместна поговорка, что не место красит человека, а человек-место. Если Дмитрия не берут в топ-клуб, значит, топ-клубом будет минское Динамо!

    13.05.2025

  • dinela

    Да,товарищ всё всем доказал!

    13.05.2025

  • Я Знаю Историю

    Господи, а можно руководство минчан в Спартак устроить?!!!

    13.05.2025

  • Pol Pol

    Чё ж тут удивительного ? Дёшево и сердито и менять ничего не надо .... совершенно разумный поступок. Зачем команде, что там менять, тем более, при выходе в Плей - офф ? За то у них теперь есть Рубикон .... который не ссыкотно уже переходить, есть отметина, на которую стоит ровнятся, есть другие показатели, в общем то .... Вон они как, на уровне сборных, кое кому тут рыло начистили, не смотря на тренера - гения, у соперника ! А ???... всё чётко, всё по умуууу. Я так, бульбашам, желаю - только удачи ...

    13.05.2025

  • belaruss

    От добра добро не ищут,я бы его только за 8:0 с Трактором и 7:0 с ЦСКА оставил бы

    13.05.2025

  • За спорт!

    Ты ч?, Леонидыч, выпил? Не пей, Паш, козл?ночком станешь :goat:

    13.05.2025

  • Павел Леонидович

    опа, легендарный :clown:

    13.05.2025

  • Павел Леонидович

    ну и фиг с ним)

    13.05.2025

  • За спорт!

    Логично.

    13.05.2025

    • «Салават Юлаев» готовит предложения по изменению правил в КХЛ

    «Локомотив» — «Трактор»: онлайн-трансляция первого матча финала Кубка Гагарина
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 30 23 7 48
    2 Авангард 28 18 10 39
    3 Ак Барс 29 18 11 38
    4 Автомобилист 30 16 14 35
    5 Нефтехимик 31 15 16 31
    6 Трактор 30 13 17 31
    7 Амур 28 12 16 28
    8 Барыс 30 11 19 27
    9 Адмирал 27 10 17 26
    10 Салават Юлаев 29 11 18 25
    11 Сибирь 29 9 20 21
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 30 19 11 41
    2 Динамо Мн 29 19 10 41
    3 Торпедо НН 31 19 12 41
    4 Северсталь 29 20 9 40
    5 Динамо М 28 16 12 34
    6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
    7 Спартак 29 14 15 31
    8 ЦСКА 29 13 16 29
    9 СКА 26 12 14 28
    10 Лада 28 9 19 21
    11 Сочи 27 7 20 19
    Результаты / календарь
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    24.11
    25.11
    26.11
    27.11
    28.11
    23.11 14:00 Нефтехимик – Салават Юлаев 1 : 3
    23.11 15:00 Барыс – Авангард 2 : 5
    23.11 17:00 Северсталь – Лада - : -
    23.11 17:00 Шанхай Дрэгонс – Ак Барс - : -
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости