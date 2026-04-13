Квартальнов: «Стыдновато за «Динамо». Мой первый плей-офф, где такая бесхарактерность»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги третьего матча серии против «Ак Барса» (0:4) во втором раунде Кубка Гагарина.
«Проиграли по всем статьям. Стыдновато за команду. И даже не немножко. Без характера в хоккее делать нечего. Все остальное в такой ситуации уходит на второй план. Очень печально. Кто-то должен брать игру на себя. Ребята из первого звена были не свои, а другие их не поддержали. Мне вообще нечего сказать. Это мой первый плей-офф, когда есть такая бесхарактерность. Нельзя так играть ни в хоккей, ни в шахматы, ни во что угодно. Моя вина всегда есть. Нужно взять себя в руки и начинать работать», — сказал Квартальнов на пресс-конференции.
«Ак Барс» выиграл третий матч подряд (3-0 в серии) и находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. Следующий матч состоится в Казани 15 апреля.
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