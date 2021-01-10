Квартальнов предъявил претензии к судьям после поражение от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:7) в третьем «Зеленом дерби» регулярного чемпионата КХЛ.

— Я думаю, что равная была игра, но удаления 22-4 в нашу пользу — это многовато. Какие-то удаления были, с какими-то могу не согласиться. Но в таком дерби не мешало бы посмотреть и команду соперника. У нас одному парню нос сломали, удар в голову чистый был, не знаю. А что мы сыграли слабо сыграли в меньшинстве — это факт, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Только ли с удалениями вы связываете провалы «Ак Барса» в третьем периоде или были другие причины?

— Не думаю, было очень много удалений. Мы не могли перевернуть игру. И в концовке, которая могла что-то решить, у нас не было шансов.

— Насколько обидно прерывать такую победную серию из 10 матчей?

— Я повторюсь, что мы не смотрим на это. Команда Уфы хорошо сыграла в большинстве, мы первые две шайбы пропустили с одной точки. И вообще очень много голов сегодня пропустили.

— Почему решили поставить Тимура Билялова на матч против «Салавата Юлаева»? Казалось, что Адам Рейдеборн после нового года здорово держал команду в игре.

— Мы заранее планируем, как менять игроков и вратарей. Сегодня должен был играть Билялов, он знал это давно.