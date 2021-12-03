Квартальнов: «Поездка в Дубай — это опыт. Ребята отдохнули и отвлеклись — взяли с собой жен»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги вынесенного в Дубай матча с «Авангардом» (3:1).
— Хорошая игра. Для нас неплохо сложились первый и третий периоды. Во втором немного нахватали удалений и отдали инициативу — нужно контролировать клюшку. Тимур Билялов где-то подтащил нас, держал нас в игре.
Эта поездка — опыт для нас. Но все команды в одинаковых условиях. Для нас все сложилось неплохо. Ребята отдохнули, отвлеклись — взяли с собой жен, девушек.
Хотите сказать, что мы сегодня закрылись? Я так не могу сказать. Этого сто процентов не было. Не мне считать, была ли эта игра хорошей рекламой КХЛ — у нас для этого есть маркетологи.
Качество льда было удовлетворительным. Не могу сказать, что оно было безобразным, — сказал тренер.
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