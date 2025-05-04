Квартальнов подвел итоги выступления минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему начал работать в белорусской команде.

— Я смотрел вашу итоговую пресс-конференцию. Я так понимаю, что вы уже довольны, как отработали этот год?

— Команда сделала шаг вперед. Шансы имелись, я не могу сказать, что мы выглядели смешно против «Трактора». Но у нас не получилось по определенным моментам. Немного разочаровывает, что мы не смогли привезти серию в Минск, на шестую игру, как я ранее обещал.

— Мне казалось, что когда вы уехали в минское «Динамо», то начали сходить с орбиты.

— Почему?

— Ну потому что российские клубы уже не зовут.

— Слушайте, не зовут — да ради бога. Принимают решения руководители. Я уверенный в себе человек. Работаем, учимся, растем. Раз считают так — значит так.

— Чувствовали, что сходите с орбиты?

— Год был без работы, были небольшие предложения. Решил попробовать себя в Минске. Я хочу сказать, что «Динамо» очень непростая организация, хотя я в ней работаю. Но она интересная. И то, что сейчас такой бум в республике — это очень здорово. И это не предел команды. Я думаю, что кого-то мы все равно потеряем. Но даже если мы сможем нашу молодежь сохранить, костяк не распродать, то у нас будет очень конкурентоспособная команда на следующий год.

— Я разговаривал с вашими игроками. Говорят, что вы стали спокойнее, чем были в Казани. Уже не передавливаете горло, даже в трудные моменты.

— Со стороны это, наверное, виднее. Но я же не могу себя переделать. Мы тоже анализируем свою деятельность, свою работу. Когда проиграешь, всегда виноват ты один. Только ты, и больше никто.