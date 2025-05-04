Квартальнов подвел итоги выступления минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, почему начал работать в белорусской команде.
— Я смотрел вашу итоговую пресс-конференцию. Я так понимаю, что вы уже довольны, как отработали этот год?
— Команда сделала шаг вперед. Шансы имелись, я не могу сказать, что мы выглядели смешно против «Трактора». Но у нас не получилось по определенным моментам. Немного разочаровывает, что мы не смогли привезти серию в Минск, на шестую игру, как я ранее обещал.
— Мне казалось, что когда вы уехали в минское «Динамо», то начали сходить с орбиты.
— Почему?
— Ну потому что российские клубы уже не зовут.
— Слушайте, не зовут — да ради бога. Принимают решения руководители. Я уверенный в себе человек. Работаем, учимся, растем. Раз считают так — значит так.
— Чувствовали, что сходите с орбиты?
— Год был без работы, были небольшие предложения. Решил попробовать себя в Минске. Я хочу сказать, что «Динамо» очень непростая организация, хотя я в ней работаю. Но она интересная. И то, что сейчас такой бум в республике — это очень здорово. И это не предел команды. Я думаю, что кого-то мы все равно потеряем. Но даже если мы сможем нашу молодежь сохранить, костяк не распродать, то у нас будет очень конкурентоспособная команда на следующий год.
— Я разговаривал с вашими игроками. Говорят, что вы стали спокойнее, чем были в Казани. Уже не передавливаете горло, даже в трудные моменты.
— Со стороны это, наверное, виднее. Но я же не могу себя переделать. Мы тоже анализируем свою деятельность, свою работу. Когда проиграешь, всегда виноват ты один. Только ты, и больше никто.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -