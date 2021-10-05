Квартальнов объяснил поражение от минского «Динамо» игрой вратаря

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своего клуба в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Досадное поражение, что тут сказать. Вратарь сегодня помог Минску победить. Важно уточнить — вратарь минской команды помог «Динамо» победить. Игра Бобкова? Нет, без комментариев. Усталость? От чего? В прошлом матче да, мы его хвалили. Сегодня мы его хвалить не будем. Выделить атаку? А мы как сегодня сыграли? Можно, конечно, искать где-то и позитив. Моментов действительно было много, но так бывает вратарь соперника сегодня хорошо сыграл. Уила сняли тренерским решением, посчитали он не был готов.

Плотный очень календарь, матчи через день, пятая игра подряд — серьезные нагрузки на ребят. Большинство креативное, не хватает разве что резкости. Молодые ребята не могут поставить точку. Меня в принципе все устраивает в игре. Не устраивает, что нет голов. Креатива хватает, не хватает результативности. Еще раз повторю — сама игра мне нравилось, но вот так вышло что мы ее проиграли. Такое случается иногда. Бывает, что выигрываем безобразные игры. Можно считать теперь, что Минск самый неудобный для нас соперник, раз им две игры проиграли», — сказал Квартальнов.

Отметим, что в сентябре в Минске «Динамо» победило «Ак Барс» со счетом 5:2.