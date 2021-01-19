КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Квартальнов объяснил поражение «Ак Барса» от аутсайдера «Запада»

19 января 2021, 23:44
Теги:

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в овертайме от рижского «Динамо» (4:5).

«Что сказать? Конечно, мы огорчены этим поражением. Много шайб пропустили, очень много. Где-то немножко не дорабатывали. Вроде и забили четыре гола, но пропустили слишком много. В обороне слабо сыграли», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Рижане продолжаются находиться на последнем месте на «Западе» с 23 очками, казанцы — лидируют на «Востоке» с 75 очками.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/01/19/480171.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир