Квартальнов объяснил, почему «Динамо» упустило преимущество 3:0 в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Провели хороший первый период, и потом команду я почему-то не узнал. Просто все встали, перестали вообще все делать — бороться, кататься. Из-за этого было очень много потерь. Проиграли по делу. Хоккей — это борьба, игра «один в один», из каждого единоборства соперники выходили с шайбой. «Нефтехимик» получил адреналинчик, и у них стало все получаться. Игра может перевернуться, но как перевернуть ее обратно? К сожалению, у «Динамо» в этом плане некого выделить, все «слились». Должны любить хоккей, это наша работа. Нельзя взять и просто перестать бороться», — приводит официальный сайт лиги слова Квартальнова.

«Нефтехимик» набрал 2 очка в 3 матчах и идет на 8-м месте в Восточной конференции. Минская команда занимает 8-ю строчку в Западной конференции — 2 очка в 2 играх.