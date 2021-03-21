Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Тяжелая игра, контактная, хорошая. В первом периоде мы выстояли — хороший был напор со стороны Уфы. Забили первыми, довели игру до конца. Довольны победой, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Что с Тимуром Биляловым, как оцените эпизод в концовке матча?

— Я не успел еще посмотреть, с ним занимаются доктора. Эпизод? Там была куча мала, кто-то упал, я так понял. Пока не могу ничего конкретного сказать.

— Можете согласиться, что «Ак Барс» переигрывает «Салават» за счет системы?

— Ничего не могу сказать, какой системой мы переигрываем... Вы видите, что все матчи тяжелые. У нас был второй матч очень тяжелый, сегодня такой же. Наши ребята сражаются и стараются. Добавить нечего.

— Счет в серии стал 3-0. Насколько эти три матча были легкими для «Ак Барса»? Если смотреть на счет, то кажется, что для вас серия легко складывается.

— Сегодня было легко «Ак Барсу»? Я не думаю. Нет, у нас идет очень хорошая серия, которая может повернуться в любую сторону. Счет 3:0 ни о чем не говорит. С хорошей командой играем, у нас нет времени расслабляться. Не то время.

— Как оцените перестановки в составе? Отсутствие Стефана Да Косты связано с другим планом на игру?

— Нет. В прошлой игре у него было столкновение с Владимиром Жарковым. Не могу сказать, что он получил сотрясение, но столкновение в этом контексте сказалось. Пока так, пока без него.

— Стефан Да Коста и Данис Зарипов сыграют в следующем матче?

— Давайте дождемся следующей игры, пока не готов ничего говорить.