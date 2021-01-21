Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата против «Локомотива» (3:4 Б).

— Даже не знаю, с чего начать. Тяжелая игра для нас, много моментов не понравилось. Но самое главное, что не было движения, драйва, как мы обычно играем дома. Наверное, есть какие-то причины, мы подумаем, как с этим справиться. Хорошо, что сейчас у нас есть перерыв в чемпионате, закончился неплохой для нас отрезок, очень неплохой. К сожалению, две последние игры получились скомканными, не было энергии, но было много технического брака. И борьбу один в один много проигрывали. Такая была готовность сегодня, подумаем.

— Гол Владимира Ткачева на последней минуте — следствие ошибки защитника или всего звена?

— Персоналии не нужно называть. Но, конечно, есть такие моменты — это простые вещи. Мы просим держать клюшки вбок. Я могу понять, бросок с фланга, но этот бокс нужно было держать. А получился длинный пас с перевода на клюшку. Где-то сопернику и удача сопутствовала, но мы были недостаточно хороши в этом моменте. Я не помню, чтобы у нас проходили такие длинные-длинные передачи в игре 5 на 6.

— Есть ли усталость у команды? Могла она повлиять на драйв?

— Конечно, тут нет вопросов. Игры были такие непростые. Думаю, что есть отголоски матча с Ригой. И второй гол сегодня как пример — такие голы будут приходить как «расплата». Хотя мы могли победить, мне игра не нравилась сегодня, но шансы были. Подумаем сейчас, может быть, была потеря концентрации. А возможно такие вещи даже и к лучшему.

— Есть ли новости о состоянии Дмитрия Юдина, который покинул лед после попадания коньков в лицо?

— У меня пока нет информации по Димке.