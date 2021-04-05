Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал домашнее поражение от омского «Авангарда» (0:2, 0-2 в серии) во втором матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Ноль голов — так в плей-офф не выиграешь, — сказал Квартальнов. — Нужно забивать первыми. Не удается нам взломать оборону, но ничего не потеряно. Нужно продолжать верить, работать. Сегодня первое звено имело хорошие возможности забить. С этой командой надо первыми повести в счете. Да Коста долго не играл после травмы. Моменты были — Доус должен был забивать. Потом как снежный ком: нервозность и другие вещи.

— Второй матч подряд большая разница в заблокированных бросках. Как это можно объяснить? В меньшинстве вам забили прямым броском. Почему никто не выходит на линию броска?

— Хороший вопрос. Согласен, надо выходить на линию, блокировать, как это делает соперник. Это проблема.

— Вы согласны, что соперник сильнее не только по счету, но и по содержанию игры?

— Соперник очень хорош в обороне и играет как можно проще. Мы играем по-другому. Содержание — это две победы. Мы очень неплохо сыграли в прошлом матче, но, к сожалению, проиграли. Сегодня играли неплохо, но в первом матче были заряженнее. Надо забить гол, и все пойдет по-другому.

(Михаил Скрыль)