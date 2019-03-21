23:18 21 марта | Хоккей — КХЛ

Квартальнов о победной шайбе СКА: "Идет плей-офф, а такие вещи происходят"

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Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со СКА (4:5 ОТ, 1-4). Армейцы вышли в финал Запада.

 
21 марта. Санкт-Петербург. СКА - &quot;Локомотив&quot; - 5:4 ОТ. Динар Хафизуллин празднует победную шайбу."Локомотив" закопал себя сам. Но хочется верить, что Квартальнов прозрел

– Рад за нашу молодежь. Они молодцы – выросли и еще покажут, – сказал Квартальнов. – Но пока вот так. Сегодня была хорошая игра. Мы неплохо играли и в предыдущем матче, но хорошо действовал вратарь СКА. Хелльберг был лучше в этой дуэли голкиперов. Нашим ребятам по 19-20 лет. Для них такие матчи – это большая нагрузка.

– Что происходило в концовке?

– В концовке после гола просили посмотреть видео. Но нам бы сказали, что ничего не было. Идет плей-офф, такие вещи происходят. Нужно реагировать на такие вещи.

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