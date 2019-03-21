Квартальнов о победной шайбе СКА: "Идет плей-офф, а такие вещи происходят"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со СКА (4:5 ОТ, 1-4). Армейцы вышли в финал Запада.

– Рад за нашу молодежь. Они молодцы – выросли и еще покажут, – сказал Квартальнов. – Но пока вот так. Сегодня была хорошая игра. Мы неплохо играли и в предыдущем матче, но хорошо действовал вратарь СКА. Хелльберг был лучше в этой дуэли голкиперов. Нашим ребятам по 19-20 лет. Для них такие матчи – это большая нагрузка.

– Что происходило в концовке?

– В концовке после гола просили посмотреть видео. Но нам бы сказали, что ничего не было. Идет плей-офф, такие вещи происходят. Нужно реагировать на такие вещи.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей