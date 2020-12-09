Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:0).

— Когда не пропускаешь две игры подряд, то это здорово, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Во втором периоде дали шанс сопернику во втором периоде, была пара наложений. Забили нужные шайбы, ребята молодцы. Мы неплохо играли с «Авангардом», но не забили свои моменты. Сейчас мы забрасываем и не пропускаем. Стас Галиев — тот игрок, который должен забивать. У него была голевая засуха, он переживал и работал. Нам предстоит за четыре дня сыграть три матча, стараемся распределить нагрузку на всех поровну. Тем более сегодня выбыл Патрис. Кормье никого не хотел травмировать, так сложилось. Как только у Мерфи будут в порядке документы, он присоединится к команде. Ждем его со дня на день.