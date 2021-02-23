Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ) и рассказал об эмоциях внутри команды.

— Тяжелый матч для нас, вообще последние игры тяжелые. В общем-то здорово, что все-таки отыгрались, в две шайбы проигрывали. Отыгрались и в овертайме забили. В прошлой игре в овертайме проиграли, здесь — забили. В прошлом матче выигрывали в две шайбы — проиграли, а сейчас получилось наоборот, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Чем можете объяснить тяжесть последних матчей — эмоционально хочется в плей-офф, а не этой рутины регулярного чемпионата?

— Мы понимаем, что тяжело даются матчи. Не думаю, что ребята выдохнули. Думаю, здесь все мысли уже в плей-офф. У нас идет подготовка своим чередом. Ждем, конечно, этого, но нам надо поправить кое-какие моменты.