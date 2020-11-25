Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал выездную победу над «Металлургом» (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Мы неплохо начали, но потом «Металлург» перехватил инициативу, — отметил Квартальнов. — Опять удаления сделали свое дело. Здорово, что выстояли. Нам нужно больше бросать по воротам. Без бросков-то и не будет голов. Хорошо, что победили.

Как решить проблемы с дисциплиной? Мы боремся, пытаемся. Вы это видите, мы видим, но пока тяжело. Мы много удаляемся — нагрузка ложится на определенных игроков. Восемь игр за 16 дней — это тяжело. Понятно, что подустали, но с эмоциями надо справляться. Сейчас немного отдохнем и на свежую голову будем разбирать эти моменты.

Билялов сыграл хорошо. Мы его держали, готовили. Ему было непросто, но он молодец.

Кормье не забивает 15 матчей? У нас стало забрасывать звено Тихонова в большинстве. Пока мы отодвинули Патриса от большинства, но сейчас будем смотреть и привлекать его обратно. Мы только говорили, что очень много обороняемся в меньшинстве. Кормье как раз играет в этом компоненте ключевую роль и делает для команды очень много. Патрис сам хочет забивать, но надо потерпеть. (Михаил Скрыль)