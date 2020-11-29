Квартальнов не удивлен хет-трику Доуса в игре с «Северсталью»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ. Хет-трик в составе казанцев оформил Найджел Доус.

— Для нас все сложилось здорово, единственное — в первом периоде была пара наложений, гол пропустили, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — А так — третий период был хороший, мы довольны игрой.

— Найджел Доус оформил хет-трик — это его пиковая форма или можно ожидать большего?

— Для нас три шайбы Найджела не какой-то сюрприз, их тройка очень хорошо играет, в ней можно и отдавать, и завершать атаки. Я уверен, что он может играть и ещё лучше, сегодня всё сложилось хорошо.