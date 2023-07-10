Квартальнов не считает, что ситуация с контрактом Федотова поспособствует оттоку российских игроков

Хоккейный агент Никита Квартальнов заявил, что не считает, что ситуация с контрактом Ивана Федотова поспособствует оттоку молодых российских игроков за океан.

«Сейчас многие говорят, пишут, что, якобы, кто-то нарушил меморандум и договоренности, и теперь наши ребята поедут в Америку. Мое личное мнение: этого не стоит делать в принципе. Как минимум, даже из уважения к тому клубу, где они работают. Это молодые пацаны, клуб их выращивал. Может быть, кого-то купил в свое время. Эти команды дают парням развиваться расти. Нарушать контракты, считаю, совершенно неправильно. Я не говорю про какие-то юридические правила или штрафные санкции. Даже просто уезжать в Америку в раннем возврасте — если честно, этого в нынешние времена вообще нет смысла. Потому что, если брать статистику по игрокам в возрасте до двадцати лет в этой лиге, из русских ребят заиграли просто единицы. Я думаю, эти фамилии всем известны», — приводит слова Квартального «РБ Спорт».

Он также заявил, что статистика показывает, что в НХЛ надо ехать совершенно готовым хоккеистом.

«Назову три фамилии, которые, опять же, знает весь мир: это Кузьменко, Панарин и Капризов. Ребята поехали в двадцать три, двадцать четыре и более старшем возрасте, и начали рвать эту лигу. Вот это, я считаю, грамотно. В более раннем возрасте я не вижу смысла ехать в Америку. Понятно, что их там драфтуют. Это все круто, классно и почетно, но логичнее туда ехать готовым хоккеистом», — добавил Квартальный.

КХЛ зарегистрировала это соглашение, а ФХР настаивает на необходимости дополнительных консультаций с Международной федерацией хоккея.

8 июля 26-летний голкипер заключил соглашение с ЦСКА до конца сезона-2024/25. По информации «СЭ», оклад россиянина составит 50 и 55 миллионов рублей в год соответственно.

8 июля КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта Федотова.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.