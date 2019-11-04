Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, информирует официальный сайт казанцев.

— Тяжелая концовка непростого этапа у нас получилась: очень большое количество игр за такое время, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса». — Как я сказал, первый период был вязкий — для обеих команд игра была не звенящая, что ли. Во втором периоде получилось у нас забить. В третьем периоде много играли в меньшинстве — выстояли, Тимур (Билялов) где-то на последнем рубеже нам помог. Такая тяжелая победная игра.

Много штрафных минут? Здесь все в совокупности: и усталость, и концентрация, в других моментах где-то соперник заставляет ошибаться.

КХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей