Квартальнов: «Наши игроки специально их в калитку долбят?»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции по окончании пятого матча финала Восточной конференции КХЛ прокомментировал поражение своей команды в матче с омским «Авангардом» (2:3 ОТ, 2-3 в серии).

— Конечно, жаль, что не дотерпели. Так случается в спорте, немножко неправильно сыграли и так получилось... Готовимся дальше, еще ничего не потеряно. Пока что у нас почему-то не получаются домашние игры, готовимся к следующему матчу.

— Пока что в серии пять гостевых побед, с чем вы это связываете?

— Не знаю почему.

— На одной из пресс-конференций вы сказали, что не приветствуете грязи, но в этой серии сначала Воронков играл грубо, а потом Артем Галимов ударил исподтишка Клима Костина. Как вы это прокомментируете?

— Вы, наверное, как я понял болельщица «Авангарда»? Или нейтральный слушатель? Идет такая игра, разные моменты случаются. В игре есть свои нюансы и арбитры тоже живые. Я сам грязь вообще не приветствую, играть грязно мы никого не просим, такого точно нет. Идет хорошая мужская игра, не вижу ничего такого, чтобы мы действовали грязно. Этого нет.

— Вашей команде не удалось удержать преимущество в концовке встречи. Что случилось?

— «Авангард» хорошо сыграл и забил.

— Ваш игрок нанес удар хоккеисту, который влетел потом в калитку. Вы понимаете, что такой удар может завершить карьеру сопернику?

— Вы видите итог момента, хорошо, но неужели вы считаете, что наши игроки специально в калитку их долбят? Калитка должна быть закрыта и никаких проблем тогда не будет. У нас тоже люди получают удары, но у нас калитка закрыта.

— Так он же видел, что делал. Разве нет?

— Эмоции могут быть, но тот же Воронков не видел, что калитка открыта. Она должна быть закрыта. Сегодняшний момент я еще не посмотрел, но не думаю, что кто-то кому-то хотел нанести специально травму. Согласен, что надо держать себя в руках, но и лавка должна быть закрыта. Я посмотрю позже, что там было, но сначала я не могу понять, зачем было «Авангарду» открывать лавку, когда заварушка была. Они же сначала спровоцировали момент, вы смотрите все с самого начала.

— То есть Галимова спровоцировали?

— По этому поводу больше не буду ничего говорить. Один только мелкий штрих в игре, у нас сами игроки сами открывают и закрывают калитку, в других командах сидит человек и машинально ее открывает. Может он специально открыл? Я не знаю, это вопрос. Но у нас игроки ее открывают и они бы ее никогда не открыли, если бы была рядом заварушка.

— Что думаете про удар Ковальчука? Хартли считает, что это был чистый силовой прием.

— Не знаю, надо посмотреть момент. Грязи не должно быть, но опять же, я думаю, что никто не хочет специально наносить кому-то травму. Больше ничего прокомментировать не могу.

— В плей-офф у «Ак Барса» снизилась реализация большинства. Это ваша главная головная боль?

— Я согласен, что мы должны реализовывать больше, так как у нас много моментов. Ребята хотят — но не получается, будем значит что-то менять. В плей-офф большинство не просто важный компонент, а критично важный.

Первый период был за «Авангардом», они были быстрее, второй уже за нами, и в третьем два гола забили. Много моментов, но вратари играют хорошо, что здесь сказать.

(Рустам Имамов)