Квартальнов: «Мы сегодня были прижаты к стенке»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги шестого матча серии финала Восточной конференции с «Авангардом» (2:0, 3-3 в серии).

— Хорошая игра. Забили два гола, дотерпели. Было непросто в концовке. Мы довольны тем, что будет седьмая игра — это всегда интересно.

— Как «Ак Барсу» сохранить концентрацию на седьмую игру?

— У нас опытная команда. Ребята знают, что делать.

— Можно ли сказать, что вы затянули с решением по Доусу?

— Ребят, мы играем с очень хорошей командой. Причем здесь затянули? Сегодня мы приняли решение играть таким составом. Вышедшие ребята сегодня справились.

— Почему Лукоянов сегодня не выходил на лед?

— Лукоянов — один из самых важных игроков нашей команды. Если он не выходил, то были на то причины. Эти причины были не тренерскими — он не мог выполнять определенные функции.

— Будете ли вы менять состав на седьмой матч?

— Пока не готов ответить. Нам нужно подумать, разобраться и пересмотреть игру.

— «Ак Барс» сегодня меньше отвечал на тычки. Это была ваша установка?

— Не знаю. Сегодня была довольно интересная контактная игра. Мы были прижаты к стенке. Нам нельзя было проигрывать и ребята это понимают. У нас опытная команды — многие ребята проходили такие испытания.

— Почему команда выигрывает только в гостях?

— Не знаю. Хотелось бы выиграть следующую игру дома.

(Иван Богун)