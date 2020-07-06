Квартальнов и весь тренерский штаб продлили контракты с «Ак Барсом» на сезон

Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера «Ак Барса» в сезоне-2020/21. Контракты со всем штабом команды автоматически продлены на один год, сообщает сайт казанцев.

Вместе с Сергеем Абрамовым работу тренера вратарей будет выполнять финский специалист Яакко Валкама.

Также в клубной системе введена должность тренера по развитию, которую займет Айрат Кадейкин.

— Мы рады продолжить сотрудничество с Дмитрием Квартальновым и надеемся, что вместе сможем достичь высоких результатов в «Ак Барсе», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов. — В новом сезоне мы будем уделять ещё больше времени развитию молодых игроков, поэтому приняли решение пригласить двоих новых специалистов в тренерский штаб. Евгений Перов, Яакко Валкама и Айрат Кадейкин, кроме работы с главной командой, будут проводить занятия с игроками «Барса» и «Ирбиса».

Таким образом мы задействуем всю клубную вертикаль и ускорим переход игроков из молодежного хоккея на взрослый уровень, чтобы выполнить стратегические цели клуба по количеству своих воспитанников в составе «Ак Барса».

Тренерский штаб «Ак Барса» в сезоне 2020/21:

Дмитрий Квартальнов — главный тренер, Игорь Горбенко — тренер, Павел Зубов — тренер, Евгений Перов — тренер, Сергей Абрамов — тренер вратарей, Яакко Валкама — тренер вратарей, Нормундс Силиньш — тренер по физподготовке, Айрат Кадейкин — тренер по развитию.