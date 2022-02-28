Квартальнов: «Единственный нюанс — плей-офф начинается сразу после большого перерыва»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к первому раунду Кубка Гагарина.
— От чего будет зависеть преимущество команд в серии «Ак Барса» и «Авангарда»?
— Думаю, нас ждет интересная серия, она и в прошлом году была такой. Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс — плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот. Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много — что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.
— Какую минимальную задачу лично для себя вы ставите в плей-офф?
— Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждет серьезный соперник, мы к нему готовимся. Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу — не правильно.
— У вас последний год контракта с клубом. Испытываете давление, что все ждут от вас максимальный результат?
— Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом. Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина. Я привык к этому давлению, справляюсь с ним.
— Если «Ак Барсу» удастся пройти «Авангард» — это будет достойным отмщением?
— Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении. Каждая команда хочет победить. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Все было по чуть-чуть.
— Насколько довольны работой, проделанной в паузу без официальных матчей и что беспокоит перед стартом плей-офф?
— Нас беспокоит игровая практика. Много ребят улетело в сборные на Олимпиаду, у «Авангарда» даже чуть больше. Думаю, все будут в одинаковых условиях. Кто быстрее приспособится — тот и выиграет. Волнует, что первый официальный матч после долгой паузы, но надеюсь, что все получится.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -