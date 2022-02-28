Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о подготовке к первому раунду Кубка Гагарина.

— От чего будет зависеть преимущество команд в серии «Ак Барса» и «Авангарда»?

— Думаю, нас ждет интересная серия, она и в прошлом году была такой. Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс — плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, провели контрольные матчи, но там накал не тот. Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много — что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию.

— Какую минимальную задачу лично для себя вы ставите в плей-офф?

— Мы никогда не думаем так далеко. Нас ждет серьезный соперник, мы к нему готовимся. Сейчас нас волнует «Авангард», а ставить максимальную или минимальную задачу — не правильно.

— У вас последний год контракта с клубом. Испытываете давление, что все ждут от вас максимальный результат?

— Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом. Готовишь команду, делаешь то, что считаешь нужным. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина. Я привык к этому давлению, справляюсь с ним.

— Если «Ак Барсу» удастся пройти «Авангард» — это будет достойным отмщением?

— Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении. Каждая команда хочет победить. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Все было по чуть-чуть.

— Насколько довольны работой, проделанной в паузу без официальных матчей и что беспокоит перед стартом плей-офф?

— Нас беспокоит игровая практика. Много ребят улетело в сборные на Олимпиаду, у «Авангарда» даже чуть больше. Думаю, все будут в одинаковых условиях. Кто быстрее приспособится — тот и выиграет. Волнует, что первый официальный матч после долгой паузы, но надеюсь, что все получится.