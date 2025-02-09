Кузнецова в ближайшее время выведут из списка травмированных

Как стало известно «СЭ», нападающий СКА Евгений Кузнецов в ближайшее время будет выведен из списка травмированных.

Кузнецов получил повреждение в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря. Нападающий столкнулся с защитником московской команды Владиславом Провольневым, в результате чего получил травму головы.

В нынешнем сезоне 32-летний хоккеист набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.