Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за магнитогорский клуб.

Форвард отличился на пятой минуте третьего периода матча FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи», сделав счет 6:0. До этой игры в активе хоккеиста за 13 матчей было семь результативных передач.

Ранее Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на игры с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ), «Автомобилистом» (6:5), «Барысом» (5:2) и «Адмиралом» (4:3 Б).

33-летний форвард перешел в магнитогорский клуб в начале октября, подписав контракт до конца сезона-2025/26.