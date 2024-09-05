Кузнецов забросил первую шайбу в КХЛ после возвращения в Россию

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился голом в первом матче за петербургскую команду в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

32-летний хоккеист сравнял счет (2:2) во втором периоде встречи против «Металлурга», которая проходит в Магнитогорске.

Кузнецов отпраздновал свой первый гол после возвращения в Россию «птичкой».

В конце июля СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кузнецовым. В марте россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину», а 17 июля «Харрикейнз» выставили Кузнецова на драфт отказов.

В России нападающий выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год.