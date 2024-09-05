Кузнецов забросил первую шайбу в КХЛ после возвращения в Россию
Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился голом в первом матче за петербургскую команду в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.
32-летний хоккеист сравнял счет (2:2) во втором периоде встречи против «Металлурга», которая проходит в Магнитогорске.
Кузнецов отпраздновал свой первый гол после возвращения в Россию «птичкой».
В конце июля СКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Кузнецовым. В марте россиянин был обменян из «Вашингтона» в «Каролину», а 17 июля «Харрикейнз» выставили Кузнецова на драфт отказов.
В России нападающий выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год.
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|1
|1
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|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|2
|5
|Барыс
|1
|0
|1
|1
|6
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|7
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|8
|Амур
|0
|0
|0
|0
|9
|Лада
|0
|0
|0
|0
|10
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|0
|11
|Трактор
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Куньлунь РС
|1
|1
|0
|2
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|5
|СКА
|0
|0
|0
|0
|6
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Динамо М
|1
|0
|1
|0
|11
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|5.09
|17:00
|
Металлург Мг – СКА
|- : -
|5.09
|18:00
|
Лада – Локомотив
|- : -
|5.09
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:30
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
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