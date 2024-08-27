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Сегодня, 20:17

Кузнецов забросил дебютную шайбу за СКА на турнире в Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился дебютной шайбой за армейцев.

СКА встречается с «Северсталью» на турнире имени Николая Пучкова. В первом периоде Кузнецов вывел свою команду вперед с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского.

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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