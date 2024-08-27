Кузнецов забросил дебютную шайбу за СКА на турнире в Санкт-Петербурге

Нападающий СКА Евгений Кузнецов отметился дебютной шайбой за армейцев.

СКА встречается с «Северсталью» на турнире имени Николая Пучкова. В первом периоде Кузнецов вывел свою команду вперед с передач Борны Рендулича и Сергея Толчинского.

31 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании четырехлетнего соглашения с 32-летним хоккеистом.