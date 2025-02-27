Кузнецов вряд ли сыграет за СКА в этом сезоне

По информации «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов с большой долей вероятности не сыграет за СКА в этом сезоне. В клубе сообщили о медицинских проблемах хоккеиста.

По данным «СЭ», еще одной причиной могут быть проблемы дисциплинарного характера и взаимоотношения хоккеиста с тренерским штабом.

Кузнецов стал игроком СКА летом 2024-го, заключив контракт на 4 года.

В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл 38 матчей за петербургский клуб и набрал 37 (12+25) очков.