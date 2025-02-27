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Кузнецов вряд ли сыграет за СКА в этом сезоне

Артур Хайруллин
Обозреватель
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов с большой долей вероятности не сыграет за СКА в этом сезоне. В клубе сообщили о медицинских проблемах хоккеиста.

По данным «СЭ», еще одной причиной могут быть проблемы дисциплинарного характера и взаимоотношения хоккеиста с тренерским штабом.

Кузнецов стал игроком СКА летом 2024-го, заключив контракт на 4 года.

В текущем сезоне 32-летний форвард сыграл 38 матчей за петербургский клуб и набрал 37 (12+25) очков.

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Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
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4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
10 Трактор 9 4 5 8
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1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
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