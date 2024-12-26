Кузнецов в четверг пройдет медобследование после сотрясения
Агент нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повреждении хоккеиста.
В матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с защитником армейцев Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.
— После игры общался, был момент. У него симптомы сотрясения. Сегодня должны быть какие-то обследования. Информацию получайте в клубе, пока не знаю.
— То есть о сроках пока нельзя говорить?
— Да нет. Надо понять, что это было.
— Он помнит как все произошло? Кто-то говорит о якобы пробелах в памяти.
— Нет никаких пробелов в памяти. Конечно, он помнит момент.
Ранее ТАСС сообщил, что Кузнецов может пропустить минимум два месяца из-за травмы.
В этом сезоне форвард набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.
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