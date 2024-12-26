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Сегодня, 10:45

Кузнецов в четверг пройдет медобследование после сотрясения

Микеле Антонов
Корреспондент
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Форвард СКА Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент нападающего СКА Евгения Кузнецова Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повреждении хоккеиста.

В матче FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6), который прошел 25 декабря, 32-летний хоккеист столкнулся с защитником армейцев Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. После этого инцидента Кузнецов ушел в раздевалку.

Форвард СКА Евгений Кузнецов получил травму в&nbsp;матче против ЦСКА (5:6). «Диагноз очень плохой. Он был без сознания». Пугающие слова Ротенберга про травму Кузнецова

— После игры общался, был момент. У него симптомы сотрясения. Сегодня должны быть какие-то обследования. Информацию получайте в клубе, пока не знаю.

— То есть о сроках пока нельзя говорить?

— Да нет. Надо понять, что это было.

— Он помнит как все произошло? Кто-то говорит о якобы пробелах в памяти.

— Нет никаких пробелов в памяти. Конечно, он помнит момент.

Ранее ТАСС сообщил, что Кузнецов может пропустить минимум два месяца из-за травмы.

В этом сезоне форвард набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК СКА
Шуми Бабаев
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1 Локомотив 40 31 9 64
2 Спартак 37 24 13 53
3 ЦСКА 37 23 14 53
4 Динамо М 39 23 16 49
5 Северсталь 38 24 14 48
6 СКА 38 22 16 48
7 Динамо Мн 38 20 18 45
8 Торпедо 37 16 21 39
9 Витязь 37 16 21 36
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
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2 Сал. Юлаев 37 25 12 52
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8 Нефтехимик 38 13 25 36
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