Кузнецов тренируется в общей группе СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов, получивший травму в заключительной игре FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (3:2 Б), тренируется в общей группе перед началом серии с московским «Динамо» в первом раунде плей-офф, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Первые матчи серии пройдут 27 и 29 марта в Москве. 31 марта и 2 апреля команды сыграют в Санкт-Петербурге.