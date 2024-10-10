Кузнецов сыграет за СКА впервые после травмы

Форвард СКА Евгений Кузнецов сыграет в матче FONBET чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

32-летний россиянин выйдет в первом звене. Это первый матч Кузнецова после травмы, которую он получил 27 сентября в игре против «Северстали» (8:5).

Матч СКА — «Динамо» Минск пройдет в Петебрурге и начнется в 19.30 мск.

Кузнецов перешел в СКА из «Каролины» минувшим летом, подписав четырехлетний контракт. В этом сезоне он провел 9 матчей за питерскую команду и набрал 5 (1+4) очков.