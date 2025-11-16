Кузнецов сыграет в первом звене «Металлурга» в матче против СКА

«Металлург» объявил состав на матч FONBET чемпионата КХЛ против СКА.

Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

У магнитогорской команды в первом звене заявлен нападающий Евгений Кузнецов, который в прошлом сезоне выступал за СКА. В сезоне-2025/26 Кузнецов провел 9 матчей за «Металлург» и отметился 6 результативными передачами.