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Сегодня, 14:51

Кузнецов считает, что Гусев легко зайдет с СКА

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Бывший защитник СКА Максим Кузнецов поделился мнением о возвращении нападающего Никиты Гусева в СКА.

«Ну, а чего, он здорово играл до этого. Я думаю, что все будет нормально. К тому же СКА на ходу. Все выигрывает. Думаю, ему будет легко зайти в команду. Парень же техничный. Он это растерять не мог. Таких не так много. Сейчас вернется. и я думаю, что вернется нормально. Я думаю, что все нормально будет. Тем более в СКА все очень мастеровитые ребята с хорошей техникой, мастерством. Может стать одним и из самых эффективных в КХЛ, а почему бы и нет? Он будет планку высокую ставить, да. Где-то уже 1/3 всего сезона сыграли, но главное-то плей-офф. Думаю, что и само руководство поставит такую высокую планку, что вариантов не заиграть у него не будет. Вот и все В клубе все четко — не забалуешь», — приводит слова Кузнецова «Спорт День за Днем».

Он также заявил, что сейчас СКА убрал многие активы, хотя было два года, когда у них наибольшее число перспективных хоккеистов России было. По его словам, клуб работает точечным усилением состава, поэтому переход Гусева можно назвать четким и правильным.

1 ноября СКА объявил о заключении контракта с Гусевым на 2 года. 30-летний россиянин будет выступать за команду под 97-м номером, под которым выступал ранее.

Гусев играл за СКА с 2015 по 2019 год, а также в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне он набрал 35 (10+25) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ, а также 16 (7+9) очков в 16 встречах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kuznetsov-o-transfere-guseva-ska-ubral-mnogie-aktivy-u-nikh-est-plan-na-pley-off
Никита Гусев
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