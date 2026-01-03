Кузнецов сам попросил «Металлург» поместить его в список отказов

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Евгения Кузнецова, рассказал, что хоккеист сам попросил поместить его в список отказов.

3 января стало известно, что «Металлург» поместил 33-летнего форварда в список отказов.

«Металлург» поместил Евгения в список отказов по нашей просьбе. Благодарим клуб за то, что они пошли нам навстречу. Ввиду регламента это было единственное возможное решение», — цитирует Бабаева РИА «Новости».

2 января «СЭ» сообщал, что Кузнецов перейдет в «Салават Юлаев». Позже Бабаев подтвердил эту информацию.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября 2025 года. В сезоне-2025/26 он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. Форвард пропустил последние три игры команды против «Нефтехимика» (4:3), «Авангарда» (1:2 Б) и «Трактора» (5:4 ОТ).