Кузнецов: «У меня прекрасные отношения с Ротенбергом, но вокруг СКА постоянно интриги»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о том, что у него нет конфликта с главным тренером армейской команды Романом Ротенбергом.

«У меня в клубе все хорошо. У меня прекрасные отношения с Романом Борисовичем и со всеми другими. Я со многим сталкивался, но в этом году постоянно интриги и скандалы вокруг нашего клуба. Это мешает хоккеистам. К сожалению, приходится с этим соприкасаться. Хорошо, что у нас внутри коллектива ничего этого нет», — сказал Кузнецов «ВсеПроСпорт».

В этом сезоне 32-летний форвард провел 38 матчей за петербургскую команду и набрал 37 (12+25) очков. Ранее, 27 февраля, пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. Позже форвард был внесен в список травмированных. Он восстанавливается после сотрясения мозга.