Кузнецов — о реакции на празднование вратаря «Торпедо»: «Мне понравилось то, что он сделал»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о реакции на вратаря «Торпедо» Ивана Кульбакова, который спародировал его празднование.

«Что сказал Кульбакову? Не могу сказать. Мне понравилось то, что он сделал. Он получает удовольствие от игры, кайфует. Он делает все, чтобы его команда побеждала. У нас в клубе так не принято, мы уважаем соперника и себя. Личных претензий нет, я где-то посмеялся. Вы видели серию буллитов, «птичек» было больше на нашей стороне», — рассказал Кузнецов.

В этом сезоне на счету Кузнецова 38 матчей за петербургскую команду, в которых он забросил 12 шайб и отдал 25 результативных передач.