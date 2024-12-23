Кузнецов рассказал, как забил лакросс-гол «Амуру»

Нападающий СКА и сборной России Евгений Кузнецов рассказал про лакросс-гол, который забил в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Амуром» (6:3).

— Как придумали исполнить такое? Считаете этот гол одним из самых красивых у вас?

— Такие мысли частенько дурные в голову приходят во время матча. Был такой момент, шайба лежала, было удобно ее поднять, и как-то вот так получилось. Наверное, да, это одна из моих красивых шайб. Но каждый гол, честно, все равно приятно забивать. Ощущение, когда это происходит, эти пара секунд — их не описать. За этим мы возвращаемся на лед каждый день.