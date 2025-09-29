Хоккей
29 сентября, 20:30

Кузнецов пройдет медосмотр в Магнитогорске во вторник

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов завтра, 30 сентября, пройдет медосмотр в Магнитогорске перед потенциальным подписанием контракта с «Металлургом».

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон», с которым в 2018 году выигрывал Кубок Стэнли.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Металлург (Магнитогорск)
  • Adiоs Amigos R

    Нищеброды!

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Этот хронический наркоман ужн давно загубил свою физиологию. И никакими кондициями он сейчас не обладает, и не будет обладать. Пока организм немного справляется, но конец будет таким же как и у всех наркоманов - на погосте задолго до срока .

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Физиологию наркомана уже поправить не возможно. Кузя уже не хоккеист, а марафетчик, который всё еще пробунт заработать хоккеем на очередную дозу кокаина. Прошлый сезон в КХЛ всё наглядно показал, а до этого и в НХЛ убедились в бесполезности этого игрули.

    30.09.2025

  • Iron Maiden

    Поэтому я и говорю, что если он сможет себя преодолеть, то покажет игру. Если нет, то сначала будет норм, а потом опять скандалы/интриги. Понятно, что марафетчиков бывших, как правило, не бывает. Но каждый должен получить второй, а то и третий шанс. Если в Магнитке не получится, то все можно заканчивать.

    30.09.2025

  • андр

    Хочется пожелать Евгению успеха, восстановить кондиции! Фиг бы Вашингтон без него взял КС, это многие забыли.

    30.09.2025

  • Kimi_

    Надолго ли задержится?

    30.09.2025

  • ОстроV Zаячий

    Говорят Кузнецов пришёл на медицинский осмотр с зелёным жетоном трезвости. 6 месяцев. Фиолетовый 9 месяцев.

    30.09.2025

  • Chegevara.

    Зашёл только комменты почитать, тот случай, когда они интереснее новости:rofl:

    30.09.2025

  • cермЯга

    Комментаторы - как те казахи, которые за Мадридом по Алма-Ате бегают. А Евгению успехов.

    30.09.2025

  • Khoo Yam

    Да что вы все переживаете! Он на должность на должность врача претендует.

    30.09.2025

  • Телевизор посмотрел

    Ребята из Магнитогорска скрестили пальцы наверное, хоть бы не прошел медосмотр)))

    30.09.2025

  • Khoo Yam

    не потянули , получается.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Этот Кузя уже 1/4 от нормального хоккеиста и его уровень на порядок ниже, чем до первой дорожки с марафетом. Норкоман со стажем сам ничего не сможет доказать, так как его мирок - это очередная доза кокаина. В СКА марафетчик играл только в пеовых 3-4 сменах, затем был чужеродным элементом на корте. Загубленное хронической наркоманией функциональное состояние уже ничем не поправить даже в малости.

    30.09.2025

  • Iron Maiden

    Да даже в таком состоянии он на голову выше по игре, чем 3/4 игроков КХЛ. Его игра это не турая беготня по площадке, а игра головой. Если Разин вправит ему мозги и Кузя сам захочет доказать, что он еще может, то Магнитка получит очень сильного игрока, который может решать матчи.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Разин? Разин просто очередной наёмный работник. Все решения принимает единолично только хозяин Комбината и Хоккейного Клуба Рашников.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Хронический наркоман, априори, не может играть и в половину от здорового функционально игрока.

    29.09.2025

  • Iron Maiden

    Посмотрим, что из этого выйдет. Играть он умеет, вопрос захочет ли. По хорошему Магнитка идеал еле место для игры, больше делать там особо нечего, но и тут могут быть вопросы. Все таки в СКА тренера не было фактически, плюс давление определенное.

    29.09.2025

  • spartsmen

    а вдруг не пройдёт?..

    29.09.2025

  • Садовник

    Да нах он нужен!

    29.09.2025

  • Vitamin007

    Разин? Зачем вам этот придурок?

    29.09.2025

  • rotkiv

    В НХЛ трагедь, такого игрочилу упустили , а магнитка теперь точно кубок возьмет

    29.09.2025

  • mikeV

    .. и тогда придётся в Торонто..

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Не было у Разина печали в Магнитке .. да Рашников прикупил марафетчика ..

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Эх...

    29.09.2025

  • ravin79

    ну тут всё ясно, возьмут анализы... не прошёл по здоровью ;-)

    29.09.2025

  • hant64

    Уже убились...

    29.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Там же Торонто с Флоридой за него бьются

    29.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Тест на наркоту не забудьте

    29.09.2025

  • AnTaras

    Повнимательнее там его анализы смотрите:grinning:

    29.09.2025

    • Матч «Динамо» — «Нефтехимик» начался на 10 минут позже из-за проблем с освещением

    «Автомобилист» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 6 : 1
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 5 : 2
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 3 : 1
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 1 : 5
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
