Кузнецов пройдет медосмотр в Магнитогорске во вторник

По данным «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов завтра, 30 сентября, пройдет медосмотр в Магнитогорске перед потенциальным подписанием контракта с «Металлургом».

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон», с которым в 2018 году выигрывал Кубок Стэнли.