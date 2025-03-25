Кузнецов: «Хочется с «Трактором» сыграть во втором раунде»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов поделился своими ожиданиями от плей-офф КХЛ.

«Хочется с «Трактором» сыграть во втором раунде. Всегда интересно было. Это ощущения, которых я никогда не испытывал. Наконец-то хоккей в плей-офф. Хочется настоящих эмоций, хочется, чтобы в честной борьбе победил сильнейший. Когда играешь кость в кость, это самые лучшие игры. В такие моменты понимаешь, кто твой друг. Когда легко, все хихикают. Когда тяжело, нужно быстро исправлять ситуацию, прятать свое хоккейное эго, играть на команду — это дорогого стоит. Не каждый хоккеист может перестроиться с регулярного чемпионата на игру плей-офф.

В НХЛ все закрыто, там банальные ответы. Клуб СКА всегда очень открыт, и мы правда стараемся быть честными. Для меня самое важное, чтобы в те тяжелые моменты, когда сложно, ребята подбадривали друг друга и не зацикливались на ошибках.

В плей-офф, кроме партнера и тренера, никого нет, нам нужно быть единым коллективом. Главное — забрасывать шайбы. Выиграть Кубок — это эмоции на 10 секунд», — сказал хоккеист.

СКА с 82 очками занял седьмое место в турнирной таблице «Запада» по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина армейцы сыграют против московского «Динамо». Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.