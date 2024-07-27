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Сегодня, 13:18

Кузнецов прилетел в Санкт-Петербург на фоне слухов о возможном переходе в СКА

Константин Белов
Корреспондент
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Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Шуми Бабаев, агент российского нападающего Евгения Кузнецова ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Кузнецов точно продолжит карьеру в КХЛ.

«Евгений прибыл в Санкт-Петербург. Мы с ним встретимся в понедельник. Вопрос о его будущем еще не решен, думаю, что все будет улажено в течение следующей недели. Хоккеист перейдет в СКА? У нас есть предложение не только от этого клуба», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
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