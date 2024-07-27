Кузнецов прилетел в Санкт-Петербург на фоне слухов о возможном переходе в СКА

Шуми Бабаев, агент российского нападающего Евгения Кузнецова ответил «СЭ» на вопрос о будущем хоккеиста.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Кузнецов точно продолжит карьеру в КХЛ.

«Евгений прибыл в Санкт-Петербург. Мы с ним встретимся в понедельник. Вопрос о его будущем еще не решен, думаю, что все будет улажено в течение следующей недели. Хоккеист перейдет в СКА? У нас есть предложение не только от этого клуба», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.