Кузнецов — о Макдэвиде в СКА: «Не потянет этого уровня, он с ума сойдет»
Форвард СКА Евгений Кузнецов в шутку рассказал, что нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не сможет потянуть уровень петербургского клуба.
— Для тебя это была новая команда в любом случае, пускай там были ребята, с которыми ты играл. Все равно мне кажется, что, когда ты приходишь под плей-офф, в новый коллектив как-то сложно влиться, нет?
— Я все равно никогда никого не обвинял, ни тренера, ни партнеров, — сказал Кузнецов в YouTube-канала СКА. — Например, сколько я играю, меня тренеры постоянно спрашивают, с кем хочешь играть. Я не могу называть фамилии. Есть, конечно, хоккеисты, но с Макдэвидом бы хотел поиграть. Я бы тоже полтинничек отвез бы, блин, денег бы дали потом, зарплату (смеется).
— Так, может, ты ему позвонишь, когда у него контракт заканчивается? Приедет.
— Я думаю, не потянем (смеется).
— Он не потянет.
— Он не потянет этого уровня, точно, блин. Я думаю, он с ума сойдет (смеется).
32-летний россиянин летом 2024 года вернулся в Россию и подписал контракт со СКА. В НХЛ он выступал за «Вашингтон» и «Каролину». В 2018 году Кузнецов стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Кэпиталз».
В этом сезоне Кузнецов сыграл в 27 матчах FONBET чемпионата КХЛ и набрал 27 (10+17) очков.
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