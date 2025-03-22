Кузнецов попал в заявку СКА на матч с «Торпедо»

СКА объявил состав на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо».

В список вошел нападающий Евгений Кузнецов, который последний раз выходил на лед 22 февраля в матче с «Куньлунем».

Ранее хоккеист 32-летний хоккеист заявил, что восстановился после травмы и готов сыграть против нижегородского клуба.

27 февраля, пресс-служба СКА сообщила о медицинских проблемах Кузнецова. Позже игрок был внесен в список травмированных.