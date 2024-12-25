Кузнецов покинул лед после столкновения с Провольневым в матче ЦСКА — СКА

Нападающий СКА Евгений Кузнецов ушел в раздевалку команды после жесткого столкновения с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым во 2-м периоде матча FONBET Чемпионата КХЛ.

28 сентября 32-летний форвард СКА получил травму в матче с «Северсталью» (8:5), однако вернулся на лед уже 10 октября.

В нынешнем сезоне набрал 33 (10+23) очка в 32 встречах.