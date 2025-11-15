Кузнецов поехал с «Металлургом» на выезд в Санкт-Петербург и Челябинск

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов поехал с командой на выездную серию матчей FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Команда проведет на выезде три ближайших матча — 16 ноября сыграет со СКА в Санкт-Петербурге, 18-го — с «Трактором» в Челябинске, а 20-го — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Ранее Кузнецов пропустил 4 матча «Металлурга». Он вернулся в состав команды в игре против «Лады» (6:4) 12 ноября.

В текущем сезоне 33-летний форвард набрал 6 (0+6) очков в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ.