Сегодня, 13:23

Кузнецов поехал с «Металлургом» на выезд в Санкт-Петербург и Челябинск

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Global Look Press

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов поехал с командой на выездную серию матчей FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба магнитогорцев.

Команда проведет на выезде три ближайших матча — 16 ноября сыграет со СКА в Санкт-Петербурге, 18-го — с «Трактором» в Челябинске, а 20-го — с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

Ранее Кузнецов пропустил 4 матча «Металлурга». Он вернулся в состав команды в игре против «Лады» (6:4) 12 ноября.

В текущем сезоне 33-летний форвард набрал 6 (0+6) очков в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 26 17 9 36
3 Авангард 25 15 10 33
4 Нефтехимик 27 15 12 31
5 Автомобилист 27 14 13 31
6 Трактор 27 13 14 31
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 26 17 9 34
5 Динамо М 25 15 10 31
6 Спартак 26 13 13 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 26 12 14 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 13:30 Сибирь – Динамо М - : -
15.11 17:00 Сочи – Шанхай Дрэгонс - : -
15.11 17:00 Локомотив – Барыс - : -
Все результаты / календарь

