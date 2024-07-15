Источник: Кузнецов подпишет многолетний контракт со СКА

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов вернется в Россию, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, 32-летний россиянин подпишет контракт со СКА на 4 года. Действующий контракт с «Харрикейнз» рассчитан до конца сезона-2024/25.

Кузнецов в КХЛ выступал за «Трактор» с 2009 по 2014 год, после чего отправился в «Вашингтон», который выбрал его на драфте НХЛ-2010. В марте 2024-го форвард был обменян в «Каролину».

В минувшем сезоне Кузнецов провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (8+16) очков. В 10 играх плей-офф хоккеист набрал 6 (4+2) очков.