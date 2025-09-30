Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом», если пройдет медосмотр

По данным «СЭ», медосмотр нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» перенесен с сегодняшнего дня на среду. В случае успешного прохождения процедуры форвард подпишет контракт с «Магниткой».

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.