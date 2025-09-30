Хоккей
30 сентября, 16:05

Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом», если пройдет медосмотр

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», медосмотр нападающего Евгения Кузнецова в «Металлурге» перенесен с сегодняшнего дня на среду. В случае успешного прохождения процедуры форвард подпишет контракт с «Магниткой».

Евгений Кузнецов.Кузнецов близок к переходу в «Металлург». Но нужен ли звездный форвард магнитогорцам?

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    а Бэбкока почему с Тортореллой в Ак Барс не взяли?))) медосмотр не прошли?))) может журнаглистны Спирт-Регресса от санитаров сбежали?)))

    30.09.2025

  • Садовник

    Не скажи, сердечко может шалить да и в заголовке написано: ЕСЛИ.

    30.09.2025

  • hant64

    Так они, похоже, сегодня уже шмыганули, и док, чтобы не палить Кузю, отправил его протрезвляться:grin:

    30.09.2025

  • Osokin L

    Если кровь сдаст, то не пройдет... бгг)))

    30.09.2025

  • Морская свинка_1979

    Провокационный заголовок - повод для шуток.

    30.09.2025

  • andersen78

    И тут снизу постучали.....

    30.09.2025

  • True Timati

    Ожидание - Флорида, реальность - расторжение контракта перед плей-офф

    30.09.2025

  • tatarin

    На пару с доктором шмыганут и делов то!

    30.09.2025

  • fell62

    тест на кокс будет ?

    30.09.2025

  • Михаил Михалыч

    так и есть. я с Магнитогорска. город маленький. все знают кому надо. он тут уже месяц живет. видели сегодня с баулами формы новой

    30.09.2025

  • Антон

    А как он может не пройти? Там же смерили давление, попросили присесть пару раз, все годен, иди подписывай. На наркоту проверять не будут.

    30.09.2025

  • Бустег

    и микроклимат в команде давай досвидания

    30.09.2025

  • Садовник

    Хоть бы не прош?л. Ну он уже не тот, не нужен он.

    30.09.2025

  • андр

    Интересно вещает Шевченко. Удачи Евгению! Хотя его агент всё отрицает. Кто врёт?

    30.09.2025

