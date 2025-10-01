Кузнецов подписал однолетний контракт с «Металлургом»

По информации «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом». Срок соглашения составит один год.

Сезон-2024/25 Кузнецов провел в СКА. На его счету 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в 3 играх. СКА расторг контракт с 33-летним форвардом в апреле 2025 года.

В НХЛ нападающий играл за «Каролину» и «Вашингтон». С последним в 2018 году Кузнецов выиграл Кубок Стэнли.