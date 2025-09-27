Хоккей
27 сентября, 10:24

Кузнецов перейдет в «Металлург». В НХЛ им интересовался «Торонто»

Отдел хоккея «СЭ»
Евгений Кузнецов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

По нашей информации, переговоры между сторонами шли почти с начала сезона FONBET чемпионата КХЛ, на решение повлияли проблемы «Магнитки» с центральными нападающими. В НХЛ же единственным реальным вариантом для 33-летнего Кузнецова был «Торонто», однако в североамериканском клубе так и не сделали игроку конкретное предложение, которое бы его устроило.

В сезоне-2024/25 Кузнецов выступал за СКА. В 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ форвард набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф на его счету один гол и две результативные передачи в 6 играх. В апреле петербургский клуб и хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон.

Владимир Ткачев, Джошуа Ливо, Николай Голдобин и&nbsp;Жерар Галлан.«Авангард» избавился от Ткачева, «Салават» — от Ливо, «Спартак» — от Голдобина. Таблица переходов КХЛ

  • MegaSmalex

    Проплатили. Решили напомнить о нем. Нет спроса, а время идёт.

    27.09.2025

  • Venitu

    ставлю на Разина!

    27.09.2025

  • rashton22

    Тже полагаю, что опасно, он же типа звезда, а таких там много, и будет конфликт. Не знаю, нужен ли он, тем более что и денег попросил наверняка много.

    27.09.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Белый порошок уже не действует на работяг с ММК

    27.09.2025

  • Андрей П

    А он нужен в Тракторе?

    27.09.2025

  • Грег Хаус

    Охренеть

    27.09.2025

  • Садовник

    Да нафиг он нам нужен, и ко мне на коксохим он не пойд?т.

    27.09.2025

  • Osokin L

    Лох - это судьба (Конфуций)

    27.09.2025

  • FA1

    натянули уже

    27.09.2025

  • Сергей Богданов

    Как давний болельщик Трактора, конечно же желаю нашему звездному воспитаннику перезапустить карьеру. То что мастерство у него осталось это понятно, но к сожалению у него "вредная привычка" и мало вероятно что он ее поборол. Думаю начнет за здравие, но к середине сезона сорвется и по "обоюдному согласию" с ним расторгнут контракт. Жаль, еще года три мог бы знатно попылить в КХЛ.

    27.09.2025

  • Ингемар Карлссон

    На сайте Торонто Мейпл Ливз нет ни слова об интересе клуба к Кузнецову. Похоже очередная,,Сказка от Бабайки".

    27.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Бгггг)) -------- Евгений Кузнецов не перейдёт в магнитогорский "Металлург". Клуб ни разу не связывался с игроком по поводу трансфера. Об этом Mash на спорте рассказал агент хоккеиста Шуми Бабаев. Он добавил, что Кузнецова не стоит ждать не только в Магнитогорске, но и вообще в КХЛ, с командами лиги не ведутся переговоры, а вся информация в прессе — неправда. Шуми уточнил, что хоккеист хочет играть только в НХЛ, идут переговоры с клубами. (СМИ)

    27.09.2025

  • Женек10

    Как будто бы бессмысленно. Линия нападения и так крутая, но играют по бразильской системе, нужно защиту улучшать. Кузя узнал про кокс, но не поинтересовался, что именно за кокс в Магнитогорске.

    27.09.2025

  • Nikolay Reopiutro

    Из соображений безопасности не стоит даже обращать внимание на все телеграмм-каналы и паблики по прогнозам на спорт – один обман. Есть шикарный и проверенный сервис. Найти можно в Яндексе по фразе «серебряный прогноз купить». С 2013 года работают. Гарантии.

    27.09.2025

  • Mihail2703

    А что там с потолком?

    27.09.2025

  • rotkiv

    Похоже карьера подходит к концу, от него и лисы откажутся, сам себе все испортил ... дурак

    27.09.2025

  • Alar

    Поглядим))

    27.09.2025

  • Будочник, Ты 3AЯБAB..., пшёл вон псина!:angry::bone::dog2:?

    27.09.2025

  • Отработанный, поломанный и склееный материал. Тем более с грибной историей... Таких раньше в футболе было много, только в основном иностранцев, за 30 и более лет.

    27.09.2025

  • О, а на родину в Чалябинск СЦЫТ вернуться. Рыльце то в пушку, после СКА-БОМЖ, :grin: Может и рад, но пацаны местные не примут.

    27.09.2025

  • "Точный счёт Матчей*

    Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам!

    27.09.2025

  • fell62

    Кузя без шансов отхватит :grinning:

    27.09.2025

  • Ilya Gudman

    Нормально , хоть там заиграет , там же не великий тренер Рома Ротенберг )

    27.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Загадываем, как скоро разгорится конфликт Разин - Кузнецов. А, возможно, и драка...:grin:

    27.09.2025

  • Николай

    Поближе к металлургическому коксу

    27.09.2025

  • 4rfv5tgb

    Кузнецов все ближе к Челябинску, но там его, наверно, уже никто не ждет

    27.09.2025

  • hant64

    А куда вдруг пропал его придурок агент, который верещал, что за пять минут пристроит наркомана в клуб из НХЛ? Язык в .опу засунул?

    27.09.2025

  • Морская свинка_1979

    Бессмысленно и опасно для микроклимата.

    27.09.2025

    • Галлан: «Бригада большинства стала главной причиной нашей победы над «Ладой»

    «Металлург» может переподписать контракт с Толчинским
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 10 7 3 16
    2 Нефтехимик 10 7 3 14
    3 Авангард 9 7 2 14
    4 Трактор 10 5 5 12
    5 Автомобилист 10 5 5 11
    6 Барыс 10 5 5 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 8 3 5 8
    9 Адмирал 8 3 5 8
    10 Сибирь 9 4 5 8
    11 Салават Юлаев 8 1 7 4
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 10 7 3 16
    2 Торпедо НН 10 7 3 15
    3 Динамо Мн 9 6 3 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 ЦСКА 10 5 5 11
    6 СКА 9 5 4 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Сочи 9 4 5 9
    9 Динамо М 9 4 5 9
    10 Северсталь 9 4 5 8
    11 Лада 10 1 9 3
    Результаты / календарь
    21.09
    22.09
    23.09
    24.09
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    1.10 16:30
    Авангард – Адмирал
    		 - : -
    1.10 17:00
    Салават Юлаев – Сибирь
    		 - : -
    1.10 17:00
    Автомобилист – Амур
    		 - : -
    1.10 17:00
    Барыс – Локомотив
    		 - : -
    1.10 19:30
    СКА – Торпедо НН
    		 - : -
    1.10 19:30
    Динамо Мн – Северсталь
    		 - : -
    Все результаты / календарь

