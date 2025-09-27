Кузнецов перейдет в «Металлург». В НХЛ им интересовался «Торонто»

По данным «СЭ», нападающий Евгений Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом». Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

По нашей информации, переговоры между сторонами шли почти с начала сезона FONBET чемпионата КХЛ, на решение повлияли проблемы «Магнитки» с центральными нападающими. В НХЛ же единственным реальным вариантом для 33-летнего Кузнецова был «Торонто», однако в североамериканском клубе так и не сделали игроку конкретное предложение, которое бы его устроило.

В сезоне-2024/25 Кузнецов выступал за СКА. В 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ форвард набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф на его счету один гол и две результативные передачи в 6 играх. В апреле петербургский клуб и хоккеист расторгли контракт по соглашению сторон.