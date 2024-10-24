Кузнецов: «Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА»
Форвард СКА Евгений Кузнецов прокомментировал высокую результативность своей команды в последних матчах.
— «Реал» называют «галактикос». А как можно назвать СКА? Вы в двух матчах по восемь шайб забросили.
— Не знаю. У нас сильно звездных игроков нет, — приводит слова Кузнецова Legalbet. — С «галактикос» было бы, наверное, неправильно сравнивать всё-таки. У нас пытаются сделать четыре ровных звена, чтобы баланс был. У нас такой сплав работы, мастерства и всего всего. Тренер пытается это по всем звеньям раскидать.
— А если какое-нибудь такое же интересное название придумать? Какое оно будет?
— Я сейчас ляпну с моим языком. Потом буду выслушивать, поэтому лучше воздержусь.
— Может, «супергалактикос»?
— Нет. Это нельзя сравнивать. Только сумасшедший человек может сравнивать «галактикос» и СКА.
СКА с 27 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.
|Западная конференция
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|П
|О
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|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
|6
|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|24.10
|17:00
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Сал. Юлаев – Торпедо
|- : -
|24.10
|19:30
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Нефтехимик – Сочи
|- : -